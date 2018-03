Con protesta exigen reporte técnico de escuela en Temoac

Lamentan pobladores la burla del IEBEM

Redacción Perfil (@LaRevistaPerfil)

Pobladores de Amilcingo, en el municipio de Temoac, que mantienen una protesta en el Instituto de Educación Básica del Estado de Morelos (IEBEM) exigen a la autoridad el reporte técnico de las afectaciones de su escuela primaria “Emiliano Zapata”, para que puedan reactivar las actividades educativas después del sismo del año pasado.

En entrevista al pie de la entrada del IEBEM, luego de que pernoctaron afuera de la oficina de educación, en donde con cartulinas expresan su exigencia del documento, los pobladores en voz de Samir Flores Soberanes, presidente del Comité de Padres de Familia de la primaria, dijo que las instalaciones del IEBEM, no está tomado.

“Esto tiene un precedente, lo que venimos es por un reporte técnico que se comprometió la titular del IEBEM, desde hace ocho días haberlo entregado, (…) sin embargo los ingenieros de la Universidad Nacional Autónoma de México, nos dicen que no tiene daños estructurales, hay afectaciones, pero no para no tener clases”.

Ante este escenario dijo que una vez que les entregará el reporte técnico, desde la semana pasada, que no se dio, “nos iban a mandar maestros, (…) no nos lo dan, más que uno parecido que nos entregaron en octubre, sin especificaciones”.

Por lo que lamentaron “la falta de seriedad, de transparencia en la información, ética profesional, no hay compromiso con la educación, y que nos tengan aquí”, de parte del IEBEM, “no se vale esta falta de respeto y burla, lo único que hacemos es esperar”.

Por último, insistieron que lo único que piden es el reporte técnico de acuerdo a la revisión, no nos moveremos, dijeron, hasta que tengamos el documento, “sabemos que hay intereses políticos y actores más arriba, pero como comunidad merecemos respeto y llevarnos un reporte técnico serio”.

Al cierre de la edición, un grupo de pobladores continuaba en la espera de una solución en tanto un grupo de antimotines se acercaba al lugar a afecto de recuperar el lugar.