Amaga Antorcha con marchas en demanda de atención de Cuauhtémoc

Redacción Perfil (@LaRevistaPerfil)

Al pedir audiencia en Palacio de Gobierno, integrantes de Antorcha Campesina amagaron con retomar las marchas en las calles para exigir al gobierno de Morelos, ser atendidos en sus demandas sociales.

Los manifestantes que llegaron a plaza de Armas y pedir en la sede del Ejecutivo estatal una audiencia en el gobierno de Cuauhtémoc Blanco Bravo, expresaron en voz de Juana Moreno Cervantes, su preocupación ante la no atención a peticiones hechas a su gobierno desde el año pasado.

La además vocera de la agrupación que se autodenomina de los Pobres de México, recordó que desde el inicio de la administración de Blanco Bravo, se entregó el pliego petitorio sin que hasta ahora se vea la intensión de atenderlos.

“En algunos de las peticiones, no se necesita dinero, como atender la escrituración de lotes de vivienda en Alpuyeca, la problemática legal colonia Gerardo Pérez en Emiliano Zapata, la regularización de los Patios de la Estación en Cuernavaca, son cuestiones que no necesitan desembolsar nada, ya se le dio un tiempo prudente y no vemos nada”.

Ante ello, Moreno Cervantes dijo que dan de plazo una semana a la administración de Cuauhtémoc Blanco para ser atendidos, de lo contrario se organizarán con las mega marchas en las calles para exigir ser atendidos.

“Tendremos que salir a marchar, estaremos preparando una buena marcha en las calles para manifestarnos por el derecho de petición”.