Afectados por el sismo lamentan burocracia para ayuda

Redacción Perfil (@LaRevistaPerfil)

No sólo fuimos golpeados por el sismo, estamos golpeados por la burocracia, se dicen vecinos de Acolapa, quienes lamentan el abandono de las autoridades para apoyar a los afectados a seis meses del movimiento de la tierra.

El caso de Idalia Harrison, madre de familia con dos hijas menores que alimentar, dijo que se tuvo que salir de esa vivienda, que paga desde hace 20 años al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, (Infonavit), aun así, de estar al corriente en sus pagos, “no recibo ninguna ayuda de nada”, es uno más de los miles de historias que se cuentan, después del trágico sismo del 19 de septiembre.

“Mi vivienda de un segundo piso, con severas afectaciones es inhabitable, mi crédito es vigente, me descuentan vía nómina y tengo un seguro, aun así, el Infonavit no se ha hecho responsable ni la aseguradora, (…) a este día casi me borraron del sistema, por las gestiones que hago, trámites y con ajustadores”.

Dijo que es una burla, que, por los daños a su vivienda, le quieran dar solo 12 mil pesos para que la repare, “no sólo hemos sigo golpeados por el sismo, estamos siendo golpeados por las autoridades, los gobernantes municipales de Tepoztlán”.

Todo esto, lamentó provoca un desgaste emocional, “duele ver el patrimonio de 20 años, tu dinero derrumbado, también es desgaste fisco y económico al contratar peritos”.