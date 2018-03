Acusan vecinos a Tadeo Nava de querer despojarlos de terreno

Bloquean vialidad en Cuautla, acordaron reunión en el Ejecutivo el lunes

Redación Perfil (@LaRevistaPerfil)

Vecinos de Casas Geo en el municipio de Cuautla acusaron al municipio que hasta ayer encabezó Raúl Tadeo Nava de querer despojarlos de un terreno que tienen de un área verde para construir una escuela particular.

Con el bloqueo carretero a la entrada del municipio, los inconformes con pancartas de protesta en mano exigiendo el respeto de las áreas verdes de esparcimiento de la unidad, “el área de donación, no colinda con Casas Geo, ésta dentro de Casas Geo, Tadeo Nava”, entre otras leyendas.

Una de las vecinas inconformes, quien pidió el anonimato, detalló que la molestia es que el que era presidente municipal de Cuautla y hoy candidato a una diputación federal, Raúl Tadeo Nava, “arbitrariamente nos está despojando de las áreas verdes y el terreno de donación, para poner una escuela, cuando esto es propiedad privada de Casas Geo”.

Y es que insistió que en la unidad de mil 700 casas con más de cuatro mil habitantes no quieren una escuela más, “tenemos alrededor, y no queremos más que tener el beneficio de Casas Geo, por eso decimos no al despojo”.

El bloqueo se quitó una vez que se acordó con los manifestantes y autoridades de gobierno en una reunión para el próximo lunes con el secretario de gobierno, la directora del IEBEM y el edil actual de Cuautla, y se dijo, “seguimos en la lucha de defender el a área para nuestros hijos”.