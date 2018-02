Vigentes dos procesos contra Vera: Salazar Núñez

Está citado a comparecer el 6 de marzo por el delito de peculado, quedando pendiente el delito de enriquecimiento ilícito

Redacción Perfil (@LaRevistaPerfil)

El Fiscal Anticorrupción Juan Salazar Núñez confirmó que el ex rector de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) Jesús Añejando Vera Jiménez está citado a comparecer el 6 de marzo por el delito de peculado, quedando pendiente el delito de enriquecimiento ilícito.

En entrevista el funcionario aclaró que las carpetas abiertas en contra del ex rector Alejandro Vera, por el delito de abuso de confianza le fue otorgado el perdón por los trabajadores de la universidad, mientras que, por el delito de enriquecimiento ilícito y peculado, “los procesos penales continúan en su contra con dos autos de vinculación a proceso”.

Sobre si legalmente está imposibilitado o no para contender a la gubernatura de Morelos, respondió que lo debe de determinar la autoridad competente en este caso es Tribunal Estatal Electoral, “existen dos criterios uno en el que se dice que está impedido, pero otro en que les deja vigentes sus derechos político electorales”.

Se le cuestionó sobre los procedimientos en contra de ayuntamientos, a lo que dijo que no se puede hacer escarnio ni publicitarlos nombres de los presidentes municipales que han sido llevado ante un juez competente, “está un ex presidente municipal en prisión distrital de Cuautla y están por judicializarse varias carpetas en contra de dos ex presidentes municipales por peculado y ejercicio indebido del servicio público”, de los que dejó en claro no son de Cuernavaca.

Asimismo, reconoció que una de las problemáticas que tiene la fiscalía a su cargo, es lo que tiene que ver con el presupuesto, fuera de ahí, “prevalece la autonomía e independencia de la Fiscalía Anticorrupción con las reformas del Congreso, que hoy en día es un referente nacional por actuar en el combate a la corrupción”.