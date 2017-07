Vendrán ataques en mi contra: Obispo

A Morelos nadie le hace caso, Castro

Raúl Morales (@Raulmorvez)

El Obispo de la Diócesis de Cuernavaca, Ramón Castro Castro, adelantó que los ataques de gobierno se agudizarán por anunciar su participación en la marcha a la Ciudad de México en contra de esta administración, “espero la persecución”.

En entrevista al término de la rueda de prensa en donde anunciaron formalmente la marcha a la Secretaría de Gobernación, el líder de la curia católica manifestó que cuando hace público algo de este tipo, “no pasa ni un mes cuando llega la repercusión o venganza, siempre que digo algo público me están sacando la calumnia o mentira, es como sistemático”.

Asimismo rechazó que detrás de ellos esté la mano de los partidos políticos, “no hay ningún favoritismo de algún partido político, estoy aquí porque es un deber pastoral, llevar la voz de los que no la tienen, que son miles de morelenses, me siento perseguido porque el gobierno del estado dice que recibí ocho millones de pesos, que recibí 75 millones de pesos como subsidio para la catedral, que construí una cancha de tenis con dos millones, eso es preocupante¨.

Del mismo modo en la entrevista Castro Castro enumeró los ataques delictivos a la iglesia, en una parroquia hace tres semanas en la misa de ocho de la mañana entró un ladrón con dos pistolas y asustó a dos personas y se llevó un automóvil, en otra más, en 10 días la han robado cuatro veces, aunado a que en una funeraria cercana a catedral, “ni siquiera respetan en dolor de los que están velando a sus difuntos, restaurantes, hoteles, etc, debemos reconocer la inseguridad que en este gobierno no se reconoce, al contrario”.

El jerarca católico manifestó que según estadísticas indican que estamos en los 10 estados más violentos del país, “veo una contradicción y desde el inicio no se ha reconocido esta situación y eso me hace pensar que agrava la situación”.

Cuestionado sobre el nivel de la crisis para que obligue a la iglesia a salir a las calles como lo ha hecho las víctimas, transportistas y activistas, a lo que respondió, “marchamos porque no hemos visto ningún eco todo lo que hemos realizado, hay un apoyo federal que no entendemos, Morelos es como una moneda de cambio que no se la hace caso”.

Mencionó que la cifra negra es que el 90 por ciento de los delitos, “la gente está cansada de todo lo que esta sucediendo y ni siquiera de atreven a demandar porque es un viacrucis interminable”, finalizó.