Urgen transportistas prórroga para verificar

Itzel Martínez Beltrán (@ItzelMatz)

Aurelio Carmona Sandoval, presidente de Rutas Unidas de Morelos consideró que no hay condiciones aún para que se implemente la verificación vehicular en el transporte público de pasajeros, y pidió mediante oficio, el que se posponga la prueba hacia el sector.

Lo anterior luego de que el Secretario de Desarrollo Sustentable, (SDS) Einar Topiltzin Contretas Mac Beath adelantará que, a partir del próximo año, irán con todo hacia el transporte público de pasajeros para que verifiquen sus unidades, de lo contrario habrá severas sanciones económicas, el líder transportista manifestó que, como transporte público, “toda vía no estamos autorizados, en un mes no logramos verificar el transporte colectivo”.

Lo que falta, dijo es que se resuelva legalmente el que se tenga que verificar al transporte, lo que sigue es, el que haya un lugar especial para que los transportistas vayan al mismo lugar o en su defecto una unidad de verificación que vaya a las bases a realizar la prueba.

En entrevista Carmona Sandoval dijo que, con la prórroga, es para que “no nos agarren las carreras y en enero del 2018 nos quieran sancionar, (…) antes que otra cosa estamos pidiendo una reunión con la SDS, para en base a ello ver el tiempo de arrancar la verificación”.

Se le cuestionó además sobre el abandono de las unidades que se ven en las calles, e incluso contaminando, a lo que respondió que en ese sentido y no se hace caso por parte de los permisionarios, será la autoridad la que tendrá que sancionar una vez que haya oficialmente la verificación.

“Mientras hasta que no nos pongamos de acuerdo en la cuestión de que no es de nosotros el problema, por no iniciar la verificación, no habrá más”.