Urge PES que recursos del Fonden vayan a afectados

No deberán pasar por las arcas del Ejecutivo estatal ni utilizarse con tintes partidistas

Raúl Morales (@Raulmorvez)

El dirigente del Partido Encuentro Social (PES) en Morelos, José Luis Gómez Borbolla, se sumó al llamado para que los recursos del Fondo de Desastres Naturales (Fonden) bajen directamente a las comunidades u municipios afectados por el sismo, sin pasar por las manos del gobierno del estado.

En rueda de prensa, el líder partidista consideró que existe un mal manejo de las despensas y un lucro con la desgracia por parte del Ejecutivo estatal.

Y es que consideró que si en este ejemplo de un tema alimentario, lucrando con la desgracia, “imaginemos a donde puede llegar esto con el tema de la vivienda, es un llamado respetuoso al gobierno federal para que los recursos bajen directamente a los municipios, sin pasar por las arcas del Ejecutivo estatal”.

Gómez Borbolla dijo que es evidente el contraste qué hay de la ciudadanía con el gobierno del estado, “a tal grado que los ciudadanos y funcionarios estatales ya no pueden caminar por los ayuntamientos”.

Insistió que es necesario que la ayuda en recursos que lleguen por medio del programa federal, “se dé por medio de los ayuntamientos y no por el gobierno del estado para que los recursos lleguen a bien puerto y no se Partidice, porque lo que hemos padecido (con el tema de la falta de ayuda) no sólo en esta catástrofe con el gobierno de estado, sino desde hace cinco años”.

Para finalizar líder pesista dijo que existe un temor generalizado por parte de la sociedad de que esos recursos no lleguen a las manos de las personas afectadas por el sismo, “el clamor es ciudadano, ya ni siquiera dejan hablar a sus gobernantes porque se ha perdido el vínculo con los ciudadanos, por el mal manejo que se le quiso dar a los víveres”.