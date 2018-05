Urge LGBTI a candidatos Urge LGBTI a candidatos atiendan el voto rosa

Anuncian marcha de la diversidad sexual en los Altos de Morelos

Redacción Perfil (@LaRevistaPerfil)

Tras anunciar la primera marcha por la diversidad sexual en el municipio de Tetela del Volcán, integrantes de la comunidad de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Transexuales (LGBTI) lamentaron la indiferencia de los candidatos al gobierno, con el voto rosa.

En rueda de prensa, Norma Montes, la presidenta del comité organizador de la primera marcha por la diversidad sexual, urgió a los candidatos a puestos de elección popular a que no les tiemble la voz para incluir dentro de sus actividades la agenda del sector.

“Tristemente no se han acercado con nosotros, es hora de que nuestros políticos no solo por buscar el voto nos vean como personas con valores, principios y con derechos, nuestro voto también vale”.Vemos, dijo con gran tristeza que cada día hagan menos al llamado voto rosa, “nos ven como un grupo minoritario, no lo somos, porque como comunidad somos bastantes, pero es triste que nos vean de manera minoritaria”.

Es de mencionarse que la marcha se realizará el 17 de mayo y partirá del arco del municipio de Tetela del Volcán, para caminar a la explanada municipal y terminar con un evento cultural, lo que se busca, dijo es visualizar la temática de la diversidad sexual en municipios de los Altos de Morelos.

“Es un problema social, en donde detectamos compañeros con una preferencia y orientación sexual e identidad de género en estos municipios, que a ser rechazados en el seno familiar, muchos recurren al suicidio”.

Dijo que incluso las propias autoridades no dimensionan la necesidad de promover el respeto hacia la comunidad LGBTI que en Tetela del Volcán sufre desde el seno familiar. “Uno de los primeros pormenores para que se nos entregara el permiso fue que el municipio nos dijo que no se haría cargo de la seguridad”.