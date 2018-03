Urge Barzón al Impepac revisar a candidatos

Redacción Perfil (@LaRevistaPerfil)

El dirigente estatal del Barzón Morelos, David Padilla Marín recomendó al Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana (IMPEPAC) se revise el origen y antecedentes penales de los candidatos a gobernador para garantizar que en un futuro no lejano, que no haya malos gobernantes.

El dirigente integrante del Congreso Agrario Permanente (CAP) dijo que, en el caso de las candidaturas polémicas, no solo de Cuauhtémoc Blanco Bravo en la coalición “Juntos Haremos Historia”, sino en todas las que se están dando a conocer en Morelos, “nos hace ver claramente que muchos de esos personajes no cumplen con un requisito de residencia o no vivían aquí”.

Ante este escenario, manifestó el además integrante del M18 que es necesario que la autoridad electoral revise no solo con lupa este fenómeno, sino también vean los antecedentes de los aspirantes a dirigir el gobierno de Morelos por los próximos seis años.

Los fenómenos, dijo, se están dando en todos los partidos, “el más emblemático es el del alcalde de Cuernavaca, pero sabemos que no es el único, por eso pedimos a las autoridades electorales, que revisen cada detalle de los documentos entregados al solicitar su registro”.

Ojalá que el IMPEPAC, asuma su responsabilidad como tal y de cumplimiento cabal de la ley para que, en su caso, haga a un lado al candidato que lleve el riesgo de que sea desconocido por las anomalías en su inscripción.