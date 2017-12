Sin definir alianza en Morelos: Cuauhtémoc

Itzel Martínez Beltrán (@ItzelMatz)

El presidente municipal de cuernavaca, Cuauhtémoc Blanco Bravo aclaró que “No sé si me beneficie o no ir con Andrés Manuel López Obrador”, al preguntarle una vez que se formalizó la alianza federal entre Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), el Partido Encuentro Social (PES) y el Partido del Trabajo (PT) para ir juntos en la contienda electoral 2018.

El munícipe manifestó que fue una decisión nacional del presidente de su partido Hugo Eric Flores, “me comentaron hoy en la mañana, (…) no sé qué condiciones pusieron es a nivel federal y aquí todavía no se define nada”.

Asimismo, se le cuestionó de los beneficios de ir en alianza en el partido que encabeza Andrés Manuel López Obrador y enfatizó, “no sé si a mí me beneficie o no beneficie, como te menciono creo que esa fue una decisión que tomó el presidente de partido”.

Rechazó que vaya a pedir licencia al cargo de alcalde, “estoy trabajando por la ciudadanía todavía y eso se sabrá más adelante, estoy enfocado en el ayuntamiento y el próximo año veremos qué decisiones va a tomar el partido”.

El ex futbolista profesional y ahora alcalde de la ciudad dijo que por ahora no piensa en la gubernatura e insistió que su compromiso es con el ayuntamiento y más adelante platicar con la gente de Encuentro Social, “ellos hicieron la alianza en México y aquí todavía no se hace, pero estamos a la espera del próximo año”.