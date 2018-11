Seguirán las lluvias en Morelos

Redacción Perfil (@LaRevistaPerfil)

A consecuencia del paso del frente frío número 10, las bajas temperaturas y lluvias continuarán por las próximas 24 horas, por ello, el titular de la Coordinación Estatal de Protección Civil, Enrique Clement Gallardo llama a la población a abrigarse bien, evitar utilizar calentones y fogatas al interior de los hogares.

En entrevista en sus oficinas, el funcionario del estado destacó que las lluvias registradas en las últimas horas y el descenso de la temperatura, se debe al frente frío número 10 que está pasando por el centro del país y se combina con una masa de humedad en la región.

Por ello recomendó a la población abrigarse bien y no exponerse a la lluvia, en el caso de hogares “precarios” procurar cubrir las casas con algún instrumento para generar calor y evitar la entrada de frío y lo más importante no encender fogatas o calentones dentro de los hogares, “genera altísimo riesgo de incendios y asfixia”.

Mientras que en el caso de los automovilistas no circular en zonas inundadas y no tirar basura en la calle para no generar taponamientos en las coladeras, asimismo a los adultos mayores y menores de edad evitar exponerse al frío.