Se sumó Gerardo Hurtado a Morena

Rechaza ser candidato suplente del PRD en Temixco

Redacción Perfil (@LaRevistaPerfil)

Esta tarde se sumó el hasta hace unos días perredista y actual secretario Sindico en ayuntamiento de Temixco, Gerardo Hurtado de Mendoza Armas al Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), mismo que rechazó ser candidato del PRD suplente en su municipio.

En rueda de prensa, acompañado de candidatos a alcaldes, diputados federales y al senado, Gerardo Albarrán, dirigente estatal de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) detalló que los gobiernos, que con el apoyo de los ciudadanos logren al ganar las elecciones de julio primero, se demostrará los buenos gobiernos en favor del pueblo, “para acabar con la vía pacífica y electoral con los gobiernos corruptos, que han hecho de ella la herramienta para llevar a Morelos a la crisis de pobreza extrema y moral”.

El líder morenista se dijo alentado la llegada de Hurtado, “nos llega de satisfacción que compañeros de lucha de la izquierda se sumen al trabajo de Andrés Manuel López Obrador”.

En su momento, Mendoza Armas manifestó que su decisión, “no es más que la voz de la gente para reconstruir el tejido social que se ha venido deteriorando, esta es la oportunidad de cambio en Morelos”.

Asimismo, rechazó ser el candidato suplente de David Martínez a la presidencia municipal de Temixco, “esa y otro de los motivos para ver que las cosas que se hacen, no son adecuadamente, (…) mismo registro que ante un juicio electoral he desconocido, porque jamás llene registro a esa candidatura, por eso no tengo que renunciar a ella”.

Insistió que en el espacio social o de otra índole, será él trabaja para que los ciudadanos tengan más beneficios, “por eso alineamos nuestros esfuerzos para que todo se traduzca en una realidad por el bien de la gente”.

Por último, aclaró, “queremos abonar con no menos de 5 mil personas y una estructura de grupo de 350 personas, gracias a ellos hemos podido llegar a todas las colonias y delegaciones para llevar un poco de esperanza de cambio por un Temixco mejor”.