Reportan tortilleros 10 extorsiones en mayo

Pide su presidente haya mayor atención por parte de los encargados de la seguridad

Redacción Perfil (@LaRevistaPerfil)

Antonio Vázquez Quezada, presidente del Consejo de la Masa y la Tortilla en Morelos reconoció que lo que les pega a los establecimientos, sigue siendo la inseguridad, tan solo en el mes de mayo, se dieron 10 casos de extorsión.

En entrevista el integrante de la iniciativa privada en la entidad manifestó que los municipios en donde más se da esta situación son en municipios de la zona sur de la entidad y Cuernavaca, “es un problema que nos ha pegado, el tema de las extorsiones”.

De ahí a que pidió a los empresarios tortilleros a que no tengan miedo y presenten las denuncias correspondientes, “solamente así nos van hacer caso, de otra manera no hay nada y no pasa nada”.

Del mismo modo, aclaró que a pesar de que los energéticos e insumos siguen al alza, el precio del kilo de tortilla no se incrementa y sigue en promedio de 15 pesos el kilo, “se ha mantenido el precio ya que el maíz se ha mantenido estable y eso es un factor que influye en el precio de la tortilla, (…) esperaremos las cosechas de primavera verano y ver cómo llega la tonelada de maíz”.

Detalló por último que el maíz que se usa es de Sinaloa, “el de Morelos y Guerrero se terminó, el que traemos de Sinaloa que es barato allá, su traslado es de mil pesos por tonelada y eso nos pega”.