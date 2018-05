Regresará Temoc la policía a los municipios

Redacción Perfil (@LaRevistaPerfil)

El candidato al gobierno de Morelos, por la coalición “Juntos Haremos Historia”, Cuauhtémoc Blanco Bravo, admitió que, de llegar al gobierno, quitará el esquema del Mando Único y regresará la policía a los municipios.

El candidato al gobierno de Morelos, se reunió en su casa de campaña, con líderes sindicales como parte del Día del Trabajo e insistió que quitará el Mando Único, “vamos a regresar la policía municipal a los presidentes, nosotros vamos a terminar con la inseguridad, porque es lo que pide la gente”.

Recalcó en su discurso ante los asistentes, que nos los va a traicionar, “créanme tenemos la oportunidad de oro, me van a tirar con todo, pero me voy a defender de esta bola de sinvergüenzas por eso les pido su apoyo”.

Reconoció, que no habla como político, “no tan bonito como ellos, no sé nada de política, pero sé cómo puedo ayudarle a la gente y salir de esta crisis, no hay que ponernos nerviosos, somos amigos, todos, puros cuates y gente que quiere sacar adelante a su familia”.

Enfatizó que el cambio se necesita para transformar al estado, e insistió en su discurso que no lo han dejado trabajar, “por eso les pido esa oportunidad de llegar, el que la debe la va a pagar, la he pasado muy mal estos tres años con demandas”.

Es de mencionarse que en la reunión con sindicatos, se dio con los secretarios generales de las secciones Comercio y Transporte de carga de la CTM Morelos, Roberto Raciel Castrejón, Reyes Sánchez Serrano, la secretaria general del Sindicato Auténtico de Trabajadores al Servicio del Ayuntamiento de Cuernavaca, Otilia Reyes Soto; el secretario general del Sindicato Gremial de Trabajadores y Empleados del Centro Comercial Adolfo López Mateos (ALM) del Ayuntamiento de Cuernavaca, Guillermo Sánchez Vélez; y el secretario general del Sindicato del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Cuernavaca (SAPAC),

En el evento también estuvieron presentes Andrés Lozano Alcántara, el secretario general de la sección 31 del SITATYR, José Luis Salgado Flores; el Coordinador del Grupo de Trabajadores “El Poder de la Educación y la Sociedad con Andrés Manuel López Obrador”, Fernando Delgado Salgado; y el secretario general de CINCA, Rafael Meza Grijalva, mismos que se comprometieron a respaldar al candidato.