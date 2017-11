Por errores pasados, no hemos regresado a la gubernatura: PRI

Itzel Martínez Beltrán (@ItzelMatz)

Tras aclarar que no están en venta los cargos de elección popular, el presidente estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alberto Martínez González, consideró que es momento de que los priístas que no estén de lleno con el partido, “deben de irse”, además en el tema de las alianzas, aseguró que no hay nada definido y se sí iría con el Partido Encuentro Social, “que vaya Cuauhtémoc Blanco Bravo, no es seguro”.

Durante la charla en el esquema Diálogos Periodísticos que realiza Capital F.M, el legislador local del tricolor y presidente del partido reconoció que el compadrazgo, amiguismo y la compra de candidaturas es lo que más daño se le ha hecho al partido, “no es una situación oculta, (…) llevamos 18 años que no hemos consolidado un proyecto hacia la gubernatura, por esos errores y acciones insanas que han provocado divisiones al interior del partido, por esas corrientes políticas que en su momento han impuesto a sus candidatos”.

Con ello dejó en claro que no habrá ventas de candidaturas, ni de presidencias ni de regidurías, “se tienen que poner de acuerdo dentro del municipio, porque los candidatos se tendrán que comprometer con el pueblo y el pueblo con el candidato”.

Martínez González, en el momento de que se le preguntó de las reuniones que ha tenido Amado Orihuela con el presidente del PRD Rodrigo Gayosso, señaló que el enemigo, “mucha de las veces ha estado adentro y ha hecho mucho más daño adentro, (…) quien quiera mejor jugar de lado de enfrente, se vaya ahora mismo y quien no, se quede, no puede estar aquí y allá”, porque se está dando seguimiento permanente y si se tienen pruebas, “se les vinculará a proceso de expulsión, porque no se puede permitir esta parte”.

Se le cuestionó además sobre el desgaste de su instituto político, el caso de Moreno Merino, del que dijo, “es un tema complicado, (…) está condicionado que, si hace una votación en el Congreso con una ideología individual, sería expulsado

Del grupo parlamentario”, además sobre el tema de las alianzas y si podrían repetir la del Estado de México atinó a decir que se ha dado con Nueva Alianza y con el Verde Ecologista, y ahora con Encuentro Social, “va a regir en Morelos, lo que venga del nacional, que vaya Cuauhtémoc no es seguro”.

Sobre cómo se puede recuperar la credibilidad del electorado, dijo que se tiene retomar lo que funcionó como PRI y como gobierno, “si hacemos un recuento de la historia, el PRI cuando ha gobernado, ha sabido gobernar, (…) un referente fue Lauro Ortega en donde se abanderaba luchas sociales y era fuerte porque estaba cercano a las bases, debemos de regresar a eso, porque el gobernante o político se aleja de los ciudadanos, es cuando pierde”.

Asimismo, manifestó que se concientiza a los ocho aspirantes a la gubernatura de Morelos, y los enumeró: Matías Nazario, Rosalina Mazari, Lizbeth Lecona, Samuel Palma, Amado Orihuela, Paco Moreno, Guillermo del Valle y Jorge Meade, a ellos se les dijo que sólo habrá un candidato o candidata a este puesto, “para que sepan en donde están parados cada uno, irá el más fortalecido y el que tenga más respaldo y acercamiento de la ciudadanía, y el que pueda consolidar esa unidad que se anhela dentro del PRI”.