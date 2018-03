Piden CNC condonación de verificación a campesinos

+ Que el gobernador busque el mecanismo para subsidiar o condonar la verificación vehicular

Raúl Morales

Al considerar que el campo de Morelos no tiene colores partidistas y si muchas necesidades que atender, Juan Carlos Rivera Hernández, presidente de la Liga de Comunidades, Agrarias y Sindicatos Campesinos en Morelos recordó al mandatario estatal la petición de apoyar a los campesinos en el tema de la verificación vehicular.

En entrevista el funcionario del PRI, señaló que la petición que le hizo al mandatario, que no ha sido atendida, era para que los productores del estado de Morelos tuvieran un subsidio u otra ayuda en el tema de las verificaciones vehiculares, “para los productores en el estado, no le existen los recursos que uno quisiera que tuvieran, transportan sus productos en camionetas antiguas que no reúnen los requisitos para verificar”.

De ahí a que mencionó que la ayuda del Ejecutivo sería en ese tenor, “que el gobernador busque el mecanismo para subsidiar o condonar la verificación vehicular de los productores del campo”.

Sin querer dar cifras de cuantos sería, dijo que la CNC, busca que este beneficio sea de todos y no solo de los agremiados, “lo que querremos es que haya unidad y confiamos en que sea positiva la noticia para beneficio de los productores del campo en el tema de la verificación vehicular”.