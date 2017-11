Pide Obispo el cese de la persecución política a Vera

Itzel Martínez Beltrán (@ItzelMatz)

El Obispo de la Diócesis de Cuernavaca, Ramón Castro Castro, condenó los operativos disfrazados de “cateos” judiciales en contra del rector de la Universidad del Estado (UAEM), Jesús Alejandro Vera Jiménez, “no digo que sea un santo perfecto, pero si es una persona que lucha, que trabaja por Morelos”.

El líder de la curia católica en Morelos se dijo dolido, “porque a las personas que si deberían de ser cateadas y tienen motivos para que sean juzgados, no lo son y en cambio a los que tratan de trabajar por el estado, lamentablemente son perseguidos”.

Planteó que la verdad siempre saldrá a flote, “estoy plenamente convencido que es un hombre honesto y bueno, no digo que es perfecto o un santo, pero es una persona que ama a Morelos, que quiere hacer el bien, y perseguida”.

De ahí a que urgió a que este tipo de situaciones terminen, “las venganzas personales se deben de hacer a un lado, (…) yo exhorto con toda el alma a que tanto se habla de unidad y del bien para el estado”, a que cesen esas persecuciones políticas.

Castro Castro dijo que no cree que corra con la misma suerte que el rector Alejandro Vera Jiménez en esa persecución política, “yo creo que no, porque se echarían encima a la Iglesia Católica Estatal y Nacional y no les convendría, sería un gran riesgo muy fuerte para ellos”.

Negó lo dicho en redes sociales que podría el rector de la Máxima Casa de Estudios podrá esconderse en la Diócesis de Cuernavaca en concreto en catedral y abundó, “son cuentos, Dios mío, tienen una imaginación bastante grande”.