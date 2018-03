Pide ex delegado de Sedatu, que se auditen su gestión

No tenemos nada que esconder, no nos vamos de Morelos

Redacción Perfil (@LaRedacciónPerfil)

El ex delegado de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU) en Morelos, Ángel Rodrigo Peña Zepeda rechazó que haya habido malos manejos económicos de la dependencia y dijo que se queda en Morelos “para cualquier cosa”, pide se audite su gestión como delegado.

Entrevistado al término del evento de cambio de delegado, se le cuestionó sobre la postura de varios actores, e incluso del Ejecutivo de Morelos que piden se audite a la delegación por malos manejos, “todo el tema del Fondo Nacional de Desastres, el censo, todos los recursos bajan directamente a Banobras y a Bansefi, por la delegación Morelos no ha pasado un sólo peso del Fonden”.

Dijo que, en su ejercicio de los años anteriores, “estamos abiertos a cualquier auditoria, solicito que se me haga, no tenemos nada que esconder, no nos vamos de Morelos y aquí estamos para cualquier cosa”.

Reconoció que se tuvo una crisis muy intensa después del sismo, “se quedan muchos pendientes como el compromiso de Bansefi y la Sedatu, para terminar que entregar tarjetas y pendientes que queden, ya hay fechas de pagos”.

Agradeció la confianza de casi cinco años de haber permanecido dentro de la delegación, “dos años y medio como delegado y otros dos años como sub delegado”.