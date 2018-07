Pide esperar Impepac en tema Cuernavaca y Amacuzac

Redacción Perfil (@LaRevistaPerfil)

La consejera presidenta del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana (IMPEPAC) Ana Isabel León Trueba, aseguró que una vez que se tengan los resultados finales de la votación en Cuernavaca y Amacuzac, se verá cómo se entregarán las constancias de mayoría.

Luego de que los candidatos de la coalición Juntos Haremos Historia en dichos municipios, el primero no tiene más que al suplente y en Amacuzac el candidato ganador se encuentra preso por delitos federales, la funcionaria electoral manifestó que, aunque está en prisión, “no han perdido sus derechos políticos, y vamos a esperar los resultados y se verá cómo se entrega la constancia de mayoría si es que tienen a salvo sus derechos políticos”.