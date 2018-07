Pero con una persona que se ponga a chambear”.

Redacción Perfil (@LaRevistaPerfil)

El gobernador electo Cuauhtémoc Blanco Bravo no descartó analizar la continuidad del tema del Mando Único, “puedo decir que a lo mejor su lo voy a utilizar, pero con una persona que se ponga a chambear”.

Entrevistado al termino de la sesión de Cabildo en donde se tomó protesta a los Secretarios de: Infraestructura Urbana, Obras y Servicios Públicos, Cecilio González Rincón, como Secretaria de Desarrollo Social, Margarita González Saravia Calderón y a Fortino Benítez Sánchez, como Secretario de Desarrollo Sustentable, Blanco Bravo recalcó que en Morelos el esquema policiaco, “no ha servido, a lo mejor porque los que están al frente no han funcionado”.

El ex seleccionado nacional apuntó que, en sus reuniones, “me dicen que a lo mejor el Mando Único si sirve, pero las personas que han estado al frente no lo hacen bien, (…) me dicen de los incrementos de robo en todo el estado, y no lo podemos permitir más”.

Sin querer abundar en su esquema, aclaró que tardará siete a ocho meses en lo que se restablece toda la seguridad en los municipios, “hay unos muy peligrosos, no podemos soltar así de rápido la policía municipal a los alcaldes”.

Asimismo, lamentó las mentiras del Ejecutivo del estado en torno a la deuda que dejará la saliente administración, “Son casi doce mil millones de pesos, es falso lo que dice Jorge Michel, es total mentira, lo que sigue es trabajarle y se tendrá el apoyo del gobierno federal, sabemos de la deuda enorme, (…) vamos a auditar, y a ver que sale en esos papeleos que tienen ahí”.

Dijo que en todos los municipios es lo mismo por las deudas que dejarán, “lamentablemente por algunos presidentes que han dejado endeudados, es triste lo que está pasando”.

Aclaró que el actual mandatario Graco Ramírez, no lo ha llamado, “cuando se dé la oportunidad, yo no tengo ningún problema ya lo he manifestado”.

Por último adelantó que será este miércoles cuando se reúnan con el presidente electo Andrés Manuel López Obrador para ver temas como el de la inseguridad.