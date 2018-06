Nada para nadie en el primer debate

Acuden los ocho aspirantes al gobierno

Redacción Perfil (@LaRevistaPerfil)

Con más denostaciones que propuestas, se dio el primer debate en el que participaron los ocho aspirantes al gobierno de Morelos que organizó el Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana (Impepac), con los temas de seguridad y desarrollo económico.

En la sede de la Universidad Tecnológica Emiliano Zapata, congregó a los aspirantes al Ejecutivo estatal, por el Partido Verde, Nadia Luz Lara Chávez, por la coalición Juntos Haremos Historia a Cuauhtémoc Blanco Bravo, por el Partido Humanista, Mario Rojas, Nueva Alianza, postulado por Alejandro Vera, el Partido de la Revolución Democrática y Socialdemócrata Rodrigo Gayosso Cepeda, el Revolucionario Institucional, Jorge Meade y Movimiento Ciudadano y Acción Nacional, Víctor Caballero, y el único independiente el senador con licencia Fidel Demédicis Hidalgo.

Uno a uno de los aspirantes hablaron de sus propuestas en el tema de seguridad y desarrollo económico, quienes aprovecharon para lanzarse ataques, acompañados de cartelones y hasta de caricaturas, señalamientos de sus gestiones respectivas salieron a relucir, hasta vínculos con delincuentes, familiares y otras acusaciones.

Para la magistrada con licencia del Tribunal Superior de Justicia, Nadia Luz Lara propuso el sacar el esquema actual e implementar el Mando Policiaco Mixto, así como la especialización de fiscalías, ya que asegura, la ola de feminicidios va a la alza.

En desarrollo económico insistió en apoyar a los grupos vulnerables, el dar incentivos a las empresas que contraten a este sector de la población y con ello fomentar el desarrollo de las familias.

A esta propuesta se sumó Blanco Bravo, el quitar el Mando Único y que la seguridad regrese a los municipios, así como aplicar el Mando Mixto en Morelos, destacó que a nivel nacional en Morelos el delito de secuestro ocupa el primer lugar, violación segundo lugar, extorsión primer lugar, homicidios sexto lugar y robo con violencia primer lugar; lo cual adjudicó a las actuales autoridades gubernamentales y mencionó que para acabar con esta problemática en su gobierno quitará el Mando Único y dará paso a un Mando Mixto Policiaco.

“Hoy se va el Mando Único, vamos a tener el Mando Mixto, vamos a tener una policía de aproximación, todas estas violaciones son por el sinvergüenza del Comisionado, que no ha querido sacar el Mando Único de aquí, por eso hoy tenemos una gran oportunidad para darle seguridad a todos los ciudadanos, deseamos que se vaya esta administración para trabajar por los ciudadanos”.

Mientras que en la segunda participación, relacionado a desarrollo económico, resaltó que no existe el desarrollo por la corrupción, por la inseguridad que se vive actualmente, “por eso no hay un crecimiento, por eso todos los inversionistas no quieren invertir aquí en Morelos, no lo podemos permitir. El aeropuerto sería muy importante, traer dos empresas de Estados Unidos, en eso yo me voy a comprometer a hacerlo”.

Para el candidato por la coalición “Juntos por Morelos”, Rodrigo Gayosso Cepeda, destacó el caso de la construcción de 10 mil Comités de Vigilancia Vecinal, la inversión en cámaras de video vigilancia, la construcción de mayor infraestructura policial, la creación de un Consejo Ciudadano que participe en la toma de decisiones, así como la capacitación y mejora salarial de los policías.

En el tema económico, propuso impulsar canales de exportación a través del aeropuerto de Tetlama, apoyos directos a productores del campo, crear la Oficina de Visitantes y Convenciones, iniciar con una estrategia de mercadeo digital para atraer al turismo

Alejandro Vera, insistió en una libre autonomía a Fiscalía de Justicia y reparación de daño a víctimas del delito, destaca en el tema de seguridad pública.

Mientras que en desarrollo económico, propuso un gobierno diferente que no engañe ni se impongan proyectos como lo que hizo la actual administración como lo fue la termoeléctrica, la autopista la Pera Cuautla, y explotaciones mineras.

Se debe, dijo Vera atender la pobreza e impulsar talleres familiares para fortalecer su economía, “Ha llegado el momento de decir si seguimos en el desastre o agudizarlo, o luchamos por cambiar las cosas, poner fin a la corrupción, impunidad y violencia”.

A su vez, el abanderado del PRI, Jorge Meade, lamentó que 8 de cada diez habitantes viven con miedo en Morelos, de ahí a que propuso una Fiscalía autónoma con fiscalizadores bien pagados, así como a los policías capacitarlos y mejores prestaciones laborales, dijo que ante la seguridad y la justicia, los aspectos económicos, industriales y empresariales sufrirán constantemente, y serán inestables, por lo que es necesario fortalecer la seguridad no sólo con cuerpos policiacos más eficientes, capacitados y mejor pagados, sino también más confiables y cercanos.

En desarrollo económico, planteó estrategias específicas con el plan A Trabajar Morelos el cual plantea la paz como eje principal para alcanzar las metas económicas. No puede haber una política económica si el entorno prevalece el miedo y la incertidumbre.

La forma de alcanzar el nuevo horizonte económico está basada en un aumento de la productividad que permita un crecimiento sostenido y, por consecuencia, mejores oportunidades materiales para las familias, por medio de directrices definidas:

Para el abanderado del PAN y MC, Víctor Caballero resumió su propuesta en la prevención, cero impunidades, mejor sistema de readaptación, “Morelos padece grave crisis, impera la corrupción y la impunidad, el actual gobierno deberá rendir cuentas”.

En el tema económico, sostuvo que se debe de generar una cadena de valor de los prestadores de servicio para potencializar el sector, así como el establecer vínculos y centros de desarrollo regionales, promover el turismo de convenciones para detonar la economía estatal.

Al tocar el turno del candidato independiente, Fidel Demédicis dijo que al llegar al gobierno habrá policía bien pagada, fiscalía autónoma y atención de los problemas sociales, no más pobreza, mientras que en el tema económico, propuso impulsar una alianza comercial con China, para exportar carne de cerdo, miel y aguacate, así como la construcción de un tren ligero de Morelos a la Ciudad de México, para abatir el desempleo y mover los productos de campo.

De su lado, Mario Rojas, del Humanista enfatizó que sacando a los corruptos que llevaron Morelos a la bancarrota y a quien solo se queja de no permitirle hacer nada, el estado entrará a ruta del desarrollo, pero para eso se va a trabajar en su proyecto, asimismo dijo que se necesita un equilibrio para impulsar la vocación agrícola.

Es de mencionarse que el IMPEPAC, pretende realizar un segundo debate el 21 de junio a las 20:00 horas en el Instituto Morelense de Radio y Televisión (IMRyTV), con los temas de Desarrollo Social y Desarrollo Sustentable.