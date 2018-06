Pide diputada transparencia en recursos de reconstrucción

Redacción Perfil (@LaRevistaPerfil)

La diputada federal de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) y aspirante al Senado de la República, Lucía Meza Guzmán condenó que, en Morelos, no solo se roben el dinero de las obras, sino de la misma reconstrucción del estado, y de paso adelantó que será el tres de mayo cuando el candidato presidencial Andrés Manuel López Obrador visite tierras morelenses.

En rueda de prensa en donde destacó que el ganador del debate, fue el candidato presidencial Andrés Manuel López Obrador, Meza Guzmán dijo que los contrincantes políticos se dedicaron a atacar a su abanderado presidencial y retomó el tema del socavón y dijo que los temas de corrupción se deberán de retomar en el próximo gobierno que encabezará López Obrador.

La legisladora federal por Morelos, detalló que la visita de López será a los municipios de Yautepec y en Cuautla por la tarde noche, sin especificar aún lugares, dijo que se darán a conocer las propuestas de los candidatos de Morena.

Al cuestionarle el tema del socavón, que en el debate presidencial se retomó, la aspirante al Senado condenó la escalada de corrupción en todo el país, y Morelos no sea la excepción, “aquí, no solo se roban el dinero de las obras, sino el de la reconstrucción”, los más de cuatro mil millones de pesos que aprobaron los diputados no se ven, porque todo sigue destruido.

Meza Guzmán, lamentó que, a más de siete meses del sismo del 19 de septiembre, la gente siga en la calle en espera de la aplicación de los recursos del tema de la reconstrucción, “estamos pidiendo que se aplique antes de las elecciones para que no se use como clientela política hacia los ciudadanos afectados”