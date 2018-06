Mientras no haya definición legal, no hay recursos para el TEE

Ejecutivo verá si se transfieren los 7 mdp o recurren al proceso legal

Redacción Perfil (@LaRevistaPerfil)

El secretario de gobierno, Ángel Colín López aseguró que no se ha entregado la ampliación presupuestal de los siete millones de pesos al Tribunal Estatal Electoral (TEE) en tanto no haya una defección clara de un proceso legal.

Luego del exhorto que emitiera la presidencia de Tribunales Estatales Electorales para que el Ejecutivo entregue los recursos y con ellos garantizar su funcionamiento durante el proceso electoral, el encargado de la política interna señaló que la ampliación presupuestal no se le ha entregado por el procedimiento judicial que el mismo TEE interpuso en la sala superior electoral.

“Ayer el Congreso nos notificó que no hay lugar la ampliación presupuestal, eso permite al Ejecutivo ver si se transfieren los 7 mdp o recurren al proceso legal”.

Colín López insistió que esperarán a que haya una definición clara del proceso legal para entregarles el recurso, “no sabemos, en definitiva, que es lo que pudiera resolver un órgano jurisdiccional, nos puede decir dales 5 no y no pediremos que nos regresen dos, pero eso hasta que no se tenga claridad, no se dará tramite”.

Puntualizó que se analizaron todos los gastos del TEE, “no estamos permitiendo en el ejercicio del gasto público que se otorguen bonos, prestaciones extraordinarias, ni ampliación de sus espacios, se debe sacar la elección, el año pasado se tuvo un recurso importante en donde no se ejercieron 17 millones de pesos”.