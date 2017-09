Marchará Antorcha contra Graco

Dos mil integrantes saldrán a las calles el martes doce en Cuernavaca

Raúl Morales (@Raulmorvez)

Integrantes de la organización Antorcha Campesina en Morelos, anunciaron una marcha de dos mil integrantes para el martes 12 de septiembre, la exigencia el que el gobierno de Morelos atienda las necesidades de la población.

En rueda de prensa en donde denunciaron la persecución política y agresión de sus integrantes en el estado de Hidalgo, ahí retomaron el caso Morelos y dijeron que no están lejos de esa situación, por lo que adelantaron que preparan su movilización en Cuernavaca para el próximo martes 12 de septiembre de la glorieta de Las Palmas al centro de la ciudad.

Juana Moreno Cervantes, vocera de la agrupación en Morelos enumeró sus demandas sociales, que desde el inicio de esta administración no han sido atendidas en el tema de fertilizantes, educación, obra pública, lotes para vivienda para familias d escasos recursos, entre otras.

“Saldremos a las calles una vez más, porque hay una total cerrazón por parte de esta administración en atender las demandas de la gente pobre, aunado a que no nos atienden ni escuchan nuestras demandas, pero al menos que la ciudadanía sepa que en este gobierno somos ignorados”.

Moreno Cervantes enfatizó que como organización lamentan de que el gobernador pretenda dejar “a su delfín, (Rodrigo Gayosso) y sea la continuación de Graco Ramírez en Morelos, esperamos una campaña fuerte de los partidos políticos y la ciudadanía no caiga en los engaños de la dinastía de Graco Ramírez en Morelos”.