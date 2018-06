Lo lesionaron en la elección y el INE lo abandonó

A tres años de que lo quemaron en la jornada electoral en su brazo derecho, no ha recibido ayuda

A más de tres años de que fue lesionado durante las elecciones del 2015, al ser funcionario de casilla en Jiutepec, Eder Giovanni Hernández Aranda, denunció que sigue sin ser apoyado por el Instituto Nacional Electoral (INE) a pesar de tener incapacidad en la mano por quemadura.

En entrevista en la ofenda a víctimas, justo en Palacio de Gobierno, el ex funcionario electoral de la casilla 454, detalló que, durante el día de la elección, narró que ese domingo, “a las 10:30 de la mañana, realizando mi trabajo como funcionario de casilla, llegó una persona del sexo masculino y arrojó gasolina y prendió fuego en la mesa, sufrí lesiones de segundo y tercer grado en mi mano y brazo derecho”.

Dijo que a pesar de que se ingresó al INE un oficio solicitando la reparación del daño, asimismo se le pidió informe, si existe ley alguna en el país, que proteja los derechos de funcionarios de casilla, “la respuesta fue nula, no hay ninguna ley, por lo tanto, (…) en la Fiscalía se levantó la denuncia y no ha avanzado las investigaciones”.

Detalló que, al estar 15 días en un hospital particular en Morelos, “el INE pagó, me trasladaron a la Ciudad de México y ahí ya no hubo respuesta, todos los gastos que son medio millón lo pagaron mis padres”.

Manifestó que el dictamen médico determinó que tiene incapacidad parcial permanente, “mi dedo anular e índice no los puedo cerrar en su totalidad y abrir como antes lo hacía”.

Por último, urgió a la autoridad electoral que garanticen los derechos y la seguridad de los futuros funcionarios de casilla que garanticen su trabajo y el de los electores.