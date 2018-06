Llevará Yáñez beneficios a familias de transportistas

La ciudad requiere infraestructura hidráulica para brindar servicio eficiente de agua

Redacción Perfil (@LaRevistaPerfil)

El candidato a la presidencia municipal de Cuernavaca, por los partidos PSD, PRD y PVEM, Julio Cesar Yáñez Moreno se compromete a trabajar no solo a favor del transporte, sino también en beneficio de sus familias, garantizando prestaciones sociales a los chóferes, asimismo consideró que la ciudad, requiere una nueva infraestructura hidráulica.

Entrevistado previo a conducir una unidad de la ruta OMSA, de las que hoy entran en su programa de rutas gratuitas, el aspirante a la alcaldía y diputado local, acompañado del presidente de Rutas Unidas, Aurelio Carmona señaló que el beneficio de su programa rutas gratuitas, no solo se beneficiará a la ciudad de Cuernavaca, sino las familias de los choferes, que, al asegurar su sueldo, tendrán acceso a la seguridad social y mejores condiciones laborales.

El aspirante a la alcaldía, dijo que se pretende además mejorar o en su caso construir las bahías o paraderos, para que los usuarios se puedan cubrir del sol o la lluvia.

Por otro lado, afirmó que Cuernavaca requiere una nueva infraestructura hidráulica para brindar servicio eficiente a las familias capitalinas y evitar el desperdicio de agua en fugas.

“Mensualmente se pierden al menos 30 mil litros de agua potable en fugas que presenta la red hidráulica de nuestro municipio, esto se debe a que las tuberías no sólo están en mal estado, sino que ya son obsoletas: desde hace 50 años no han sido renovadas por ello urge un plan para renovar la red”, apuntó.

Es por ello que el candidato de la coalición “Juntos por Cuernavaca”, anunció que durante su gobierno se iniciará con un programa urgente de sustitución de la red hidráulica del municipio, así como de los sistemas de bombeo de los pozos del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Cuernavaca (SAPAC).

“Es lamentable que en Cuernavaca no exista un suministro de este servicio por culpa de la negligencia y corrupción de las autoridades, quienes prefieren gastar el dinero del erario en cosas inútiles y no en los servicios primordiales que necesita la ciudad. No vamos a permitir que la gente continúe padeciendo por falta de agua. Repito, su sistema es obsoleto, ya no sirve”, dijo Julio Yáñez.