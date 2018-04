Llaman transportistas pongan orden en el pirataje

Redacción Perfil (@LaRevistaPerfil)

Ángel Estrada Rubio, permisionario del transporte en la zona oriente urgió a autoridades del Ejecutivo que volteen sus ojos para aquella zona y pongan orden en el tema del pirataje.

En entrevista, el además dirigente campesino en Morelos, dijo que el problema de los derroteros, no es nuevo, sin embargo, autoridades van y vienen y las cosas siguen igual, “el transporte no ha sido organizado como debe de ser, siguen las deficiencias en la Secretaria de Movilidad y Transporte, porque los titulares que han pasado hacen lo que quieren y no lo que deben de hacer, lo que nos pone en situaciones difíciles, incrementándose el pirataje y falta de regularización de permisos”.

Ante esta tibieza de la autoridad, dijo, fomenta el incremento de unidades irregulares y la creación de nuevas rutas con los llamados moto taxis, “sin ningún reglamento y no aparecen en la ley, sin embargo, siguen trabajando al amparo de políticos o liderazgos”.

Estrada Rubio, insistió que pedirán vía documento al gobierno del estado, “que meta las manos en el transporte, porque debe de terminar el pirataje y la entrega de permisos irregulares en la dependencia de transportes”.