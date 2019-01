Llama IP a la congruencia a diputados en el tema del presupuesto

Redacción Perfil (@LaRevistaPerfil)

El presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (Canacintra), Jorge Mátar Vargas urgió nuevamente a los diputados de Morelos a dejar a un lado los intereses político-partidista y analizar a detalle el tema del presupuesto de Morelos.

En entrevista el integrante de la iniciativa privada, dijo que se necesita un presupuesto que ayude a detonar el desarrollo del estado y social, “a nosotros nos interesa más que se pongan de acuerdo los legisladores y no, vean sus cotos de poder”.

Asimismo, como sector empresarial, manifestó que su interés es que no se repita la historia de pasadas legislaturas, “aparentemente sucede lo mismo, pero no se puede permitir que esto pase, los diputados deben de preocuparse por el beneficio de todos los morelenses y no de unos cuantos”.

Por último, los urgió a los legisladores a la congruencia y acordar por una causa común, que se llama Morelos.