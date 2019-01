Llama Blanco a diputados, llevar la fiesta en paz, acusa a Graco de estar detrás de Villalobos

Redacción Perfil (@LaRevistaPerfil)

Al insistir que no habrá más peleas, si no ponerse a trabajar por la ciudadanía, el mandatario estatal Cuauhtémoc Blanco Bravo recalcó que, si los diputados no quieren aprobar el presupuesto 2019, se trabajará con el del 2018 “debemos llevar la fiesta en paz”, sobre el alcalde de Cuernavaca, dijo, que están detrás de él los que quieren desestabilizar al estado.

Una vez que partió la rosca de Reyes y dio el banderazo de salida a juguetes para niños en los municipios, el jefe del Ejecutivo estatal manifestó que los diputados deben de tener un compromiso con la gente, “hicimos un gran esfuerzo por convencer a la gente durante la campaña, (…) si no lo quieren aprobar, no hay ningún problema nos vamos con el 2018”.

Sin embargo, les recomendó a los congresistas, no sacar “el dragón”, porque sacará muchas cosas, “ya estuvo bien, debemos de trabajar por la gente, aquí nos puso y debemos de trabajar para que le vaya bien al estado”.

Cuauhtémoc Blanco, insistió que no lo quieren, “porque les estorbo, esta Yeidkol (Poleski), Rabindranath, Soez, les molesta que una persona quiera trabajar por la ciudadanía, hay muchos intereses, pero no me interesa hablar”.

Por otro lado, se le cuestionó sobre el alcalde de Cuernavaca, Antonio Villalobos Adán, y dijo que se quiere hacer la víctima, “ni lo conozco ni me he acercado a él”.

Sin embargo, recalcó que todos los ediles tendrán su apoyo del gobierno del estado, “si el señor se quiere hacer la víctima, no le seguiré el juego, hay muchas personas detrás de él que quieren desestabilizar al estado”.

Para finalizar señaló que detrás de Villalobos Adán, está la mano de Graco Ramírez el ex mandatario y su hijastro Rodrigo Gayosso, “varios políticos quieren surgir y defender, y se están juntando las mismas roñas, Graco y el hijastro, pero no me voy a pelear y le voy a ayudar a Cuernavaca, porque tengo un gran compromiso con los municipios”.