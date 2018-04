Lamentable que sólo dos de 46 puntos de riesgo reconoce la SCT en el Paso Exprés

Redacción Perfil (@LaRevistaPerfil)

Flora Guerrero Goff, integrante del colectivo por el rescate del Paso Exprés condenó el que la Secretaria de Comunicaciones y Transportes (SCT), sólo ha reconocido dos de los 46 puntos de riesgo del Paso Exprés, uno de ellos el rayado de la carretera.

En entrevista en Plaza de Armas, la además activista ambiental manifestó que, en reuniones con la dependencia federal, se logró que proporcionaran un plano general del proyecto para determinar con los ingenieros del colectivo y la SCT los puntos de riesgo y dar las alternativas técnicas de cómo solucionarlo.

Sin embargo, insistió que existen 46 puntos de riesgo que se expusieron en las mesas de trabajo como sociedad civil, “la SCT no los ha reconocido, más que dos, ni tampoco que sea una vialidad peligrosa que no está bien construida”.

Manifestó que uno de los puntos de riesgo que han reconocido es el rayado en la carretera que desestabiliza los autos y que según la SCT ya se corrigió, mientras que el otro, es un carril derecho para las entradas y salidas a las entradas de las colonias.

Ante este escenario, la activista dijo que el tema del paso Exprés, no solo es una carretera que este mal construida, “sino toda la impunidad detrás de este proyecto y la irregularidad financiera que hay detrás de él (…) no solo es lograr que no haya más accidentes, sino es un asunto de dignidad ciudadana”.

Para finalizar, señaló que buscarán que los candidatos a la presidencia de la República y al gobierno de Morelos a efecto que estén en la agenda las obras que se hicieron en Morelos para evitar temas como el socavón, “no solo que se mencione, sino que se resuelva”.