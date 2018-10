Insuficientes los recursos que ofrecen para la UAEM

Asegura Mario Cortés que preparan aumentar el nivel de propuesta

Redacción Perfil (@LaRevistaPerfil)

Mario Cortés Montes, secretario general del Sindicato Independiente de Trabajadores Académicos de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (SITUAEM) consideró que los recursos que ofrece la federación de 408 millones de pesos, para el tema de la huelga, son insuficientes, de ahí a que adelantó que se intensificarán las protestas en las calles.

En entrevista de banqueta, el líder sindical manifestó que dichos recursos, no va a llevar a blindar las ocho catorcenas que restan, “pensamos que no hubo sensibilidad para atender lo que tiene la UAEM, (…) estamos en pie de lucha hasta que se blinden todas las prestaciones, vamos a aumentar el nivel de la protesta con los aliados, aunque, el obstruir carreteras no es recomendable, no nos dejan otra”.

El líder del sindicato independiente recordó que ofrecen de manera indirecta el pago de aguinaldo 2018 hasta el próximo año al igual que la prima vacacional, “pero los trabajadores no se merecen esto, sino que se les cumpla lo que está pactado”.

Ante este escenario, espera que el gobierno del estado, “si reconsidere a la UAEM, y tenga la sensibilidad que no se tuvo en la federación, para poder tratar de abatir el rezago”, financiero en la Máxima Casa de Estudios.

Aclaró que los 408 millones de pesos que ofrecen para los 640 que necesitan para garantizar el pago de las catorcenas hasta diciembre a los sindicalizados, “son insuficientes, por eso seguiremos en la lucha hasta que se blinden las prestaciones pendientes