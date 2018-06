Insiste Temoc, que le quieren robar la elección

Aunque se junten los siete no me van a poder ganar

Redacción Perfil (@LaRevistaPerfil)

El candidato de la coalición Juntos Haremos Historia, Cuauhtémoc Blanco Bravo insistió en su temor de que se quieran robar la elección, de ahí a que pidió de nueva cuenta a que vengan los visores internacionales y el Ejército cuide las urnas, asimismo minimizó la reunión de Fidel Demédicis, Víctor Caballero y Jorge Meade.

En entrevista el término de la reunión con integrantes de la iniciativa privada, en donde firmó una carta compromiso con el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) de Morelos en materia de desarrollo económico, manifestó que, a pesar de la ventaja en las encuestas, “de estos puedes esperar muchas cosas, debemos e cuidar las casillas, la única oportunidad que tienen ellos es hacer un fraude electoral, robarse las casillas y a eso se van a dedicar, (…) si hay temor de eso”.

El edil con licencia y abanderado de Encuentro Social, Movimiento de Regeneración Nacional y Partido del Trabajo, respondió a los cuestionamientos del encuentro de tres de los siete candidatos al gobierno de Morelos, a lo que dijo, “es darle más importancia, estaba truqueado, los tres son gatitos del gobernador y de Rodrigo Gayosso, pero que hagan lo que quieran”.

Blanco Bravo, lamentó que se presten para hacer un “teatrito”, son políticos que así se manejan, “aunque se junten los siete no me van a poder ganar, y no soy una persona agranda, pero las encuestas ahí están, aunque no hay que confiarnos”.

Asimismo, recalcó que no acudirá al segundo y último debate que organiza el Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana (Impepac), “me da flojera porque una traía un chícharo y el otro en el teléfono, es una falta de respeto y no les voy a subir su rating”.

Sobre la reunión, indicó que para impulsar el desarrollo del estado una de las primeras acciones que emprenderá su gobierno será atacar el tema de la inseguridad.

“Como siempre lo he dicho, si no hay seguridad no hay inversión, en eso me voy a comprometer, atraer inversionistas a que se comprometan también con Morelos. Vamos a tener una oportunidad para hacer este cambio verdadero”, señaló.

Blanco Bravo también se comprometió con el sector empresarial a que en su gobierno no habrá corrupción y el primer funcionario que incurra en este tipo de actos será exhibido públicamente.

“Hoy celebro este convenio que creo que a todos nos va a beneficiar, para que tengamos un Morelos mejor”, dijo el abanderado de los partidos Movimiento Regeneración Nacional, Encuentro Social y del Trabajo.

De su lado, el presidente del Consejo Coordinador Empresarial en Morelos, Ángel Adame Jiménez, dio lectura a los catorce compromisos firmados en el documento, tales como: seguridad; aspectos fundamentales (mando mixto, combate al crimen, prevención del delito, derechos humanos), combate a la corrupción en todos los ámbitos de gobierno, implementación estatal anticorrupción, promoción de la participación ciudadana en las diferentes áreas de gobierno, respeto a la autonomía municipal y participación del sector empresarial en la elaboración del plan de gobierno.

Asimismo, contempla fomento a la cultura y el deporte en todo el estado, atención prioritaria en el sector salud, fortalecimiento del turismo en todas las regiones y vocaciones, impulso al sector agropecuario de Morelos y sus cadenas productivas, reactivación del aeropuerto internacional, fortalecimiento al sector productivo, la protección del medio ambiente y recursos naturales y el fomento de la inversión privada en el estado.