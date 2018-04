Inflan precios de compras de computo en el IEBEM

Tras despido de directivo, trabajadores suspendieron actividades en la Subdirección de Informática y Servicios Computacionales

Redacción Perfil (@LaRevistaPerfil)

Una vez que despidieron a titular de Informática del Instituto de Educación Básica del Estado de Morelos, Ramón Antonio Briseño Bing, denunció que las compras del sistema de cómputo se pagan hasta tres veces más.

Entrevistado, mientras sus compañeros suspendieron actividades en la Subdirección de Informática y Servicios Computacionales, como protesta en el IEBEM, ante la acción laboral que emprendieron en contra de Briseño Bing, argumentando la autoridad, “incapacidad técnica para continuar con la responsabilidad”, el afectado detalló que su salida, obedeció al negarse a firmar una vez más compras de equipo a costos elevados.

“Algunas adquisiciones han sido incongruentes, porque compran equipo muy por arriba de su costo real, por ejemplo, en 2016 coticé una remesa en 200 mil pesos y ellos los altos mandos lo tipifican en 600 mil pesos, les observé los precios y me dijeron que ese no era mi asunto, que no era Contraloría”.

Acompañado de la secretaria de la Delegación D-3 Uno del Magisterio (SNTE), Miriam Vázquez Calixto expresó que revisarán el asunto con el área Jurídica de la Sección 19, por lo pronto mantendrán el plantón hasta que haya una respuesta de la dirección del IEBEM,

“No se puede correr a personal que tiene la capacidad de resolver problemas y tiene una trayectoria de 15 años de experiencia”.

Por último, el ex jefe de computo, detalló que se le entregó un oficio firmado por la titular del IEBEM, Yaneli Fontes Pérez, en donde se le informó sobre la prescripción de sus servicios, “me fijaron dos condiciones, firmar mi renuncia y con una liquidación económica o me iba a pleito legal pero ya no estaría en la oficina por bajo desempeño”.