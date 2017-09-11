EXIGE PRI ESCLARECER ASESINATO DE EMPRESARIO RAFAEL ARÁMBURU HERNÁNDEZ
EL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, LAMENTA Y CONDENA EL ASESINATO DEL EMPRESARIO RAFAEL ARÁMBURU, QUIEN, DE ACUERDO A INFORMACIÓN VERTIDA A TRAVÉS DE DIFERENTES VERSIONES Y MEDIOS, FUE ENCONTRADO SIN VIDA EN UN MUNICIPIO DEL ESTADO DE GUERRERO.
RAFAEL ARÁMBURU HERNÁNDEZ, ABOGADO DE PROFESIÓN, TAMBIÉN ERA PRESIDENTE DEL GRUPO EMPRESARIAL, DUEÑO DE UNO DE LOS RESTAURANTES MAS EMBLEMÁTICOS DE CUERNAVACA Y COMPAÑERO PRIÍSTA.
COMO PRESIDENTE DE PARTIDO. ALBERTO MARTÍNEZ GONZÁLEZ CONSIDERA SUMAMENTE INDIGNANTE PARA LOS MORELENSES LA CANTIDAD DE DELITOS QUE SE HAN VENIDO COMETIENDO A LO LARGO DE ESTE SEXENIO EN QUE GOBIERNA EL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, EN DONDE LAMENTA QUE A LA FECHA EXISTAN MAS DE VEINTICINCO CASOS SIMILARES EN CONTRA DE ABOGADOS Y UNA CANTIDAD EXAGERADA DE ASESINATOS Y ATENTADOS COMETIDOS EN CONTRA DE LA SOCIEDAD SIN QUE EL GOBIERNO HAGA NADA.
HOY, A TRAVÉS DE ESTE COMUNICADO, EL PRI EN MORELOS, EXPRESA SU INDIGNACIÓN ANTE LOS HECHOS QUE SE ESTÁN PRESENTANDO EN EL ESTADO, Y EXIGE AL GOBIERNO DEL ESTADO Y A LA FISCALÍA, SE HAGA JUSTICIA ENCONTRANDO A LOS CULPABLES Y DEJEN DE EXCUSAR LOS HECHOS SOLO COMO RESULTADO DEL COMBATE AL CRIMEN ORGANIZADO.
Atentamente
Comunicación Institucional del CDE PRI Morelos
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