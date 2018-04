Exige Antorcha fertilizante en Sedagro

El campo no sabe de tiempos electorales

Redacción Perfil (@LaRevistaPerfil)

Al considerar que el campo no sabe de tiempos electorales, integrantes de Antorcha Campesina exigieron a la Secretaria de Desarrollo Agropecuario (Sedagro) fertilizantes para tres mil pequeños productores de Morelos.

Genaro Serna Juárez, dirigente de la zona oriente de Antorcha Campesina en Morelos detalló que la visita a Roberto Ruiz Silva, titular de la dependencia es para pedir sean tomados en cuenta en el proyecto de fertilizantes para la zona centro y oriente de Morelos.

“Lo que nos argumentan es que no hay recursos, que os tiempos aun no llegan, excusas que ya sabemos, por eso les decimos que el campo no sabe de tiempos electorales, (…) pedimos 10 bultos por productor, no migajas”.

Recordó que ante la misma dependencia se ingresó un listado de tres mil productores, beneficiando solo a 700 beneficios en paquetes, “sabemos que es maniobra decir de los tiempos para no atender la necesidad, pero es ahora cuando se debe de entregar el fertilizante para la siembra”.