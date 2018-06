Exige Antorcha Campesina entrega de fertilizante en Casa Morelos

Las cosechas no saben de tiempos electorales

Agustín Lagunas

Al considerar que es una burla más de parte del Ejecutivo del estado, al no querer entregar fertilizante a más de mil 500 productores de la agrupación Antorcha Campesina, este viernes protestaron en Casa Morelos.

En conferencia de prensa en plaza de Armas, la líder de la agrupación, Soledad Solís Córdoba aseguró que tras el bloqueo que realizaron en la autopista México – Acapulco, las autoridades estatales se comprometieron a realizar la entrega de los apoyos de los fertilizantes que han sido afectados, “las cosechas no saben de tiempos electorales”.

Explicó que la veda electoral, no obstaculiza a las autoridades del Ejecutivo para que realicen la entrega de apoyos de los recursos federales que ya se encuentran etiquetados, por tal motivo, exhortó a las autoridades del Poder Ejecutivo y de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario (SEDAGRO), para que puedan realizar la entrega de los apoyos.

“El día de ayer (jueves), dijo Solís Córdoba- vía telefónica recibimos una llamada de Roberto Ruiz donde dice que no se va a entregar el insumo y que le hagamos como quiéranos, ya que nos argumentó que es por la veda electoral indudablemente no estamos de acuerdo porque ellos hicieron un compromiso y no están cumpliendo”.

De su lado, Miguel Ángel Ocampo Lara, líder del frente Campesino antorchista, remarcó que es necesario que la dependencia otorgue el fertilizante puesto que, con el inicio de las lluvias, los campesinos ya deberían de tener un avance en sus cosechas, asimismo, explicó que el campo no espera tiempos electorales por lo que los miles de campesinos ya tienen que contar con el insumo.

También remarcó que la dependencia retrasó “maliciosamente la entrega de fertilizante para escudarse con la veda electoral y enmascarar el desprecio que tiene hacia nuestra organización y cualquier persona que no simpatice con sus intereses”.

Finalmente, el antorchismo de Morelos anunció que, si no se concreta la entrega del fertilizante para los altos de Morelos y para la zona sur del Estado, se anunciaran nuevas medidas de presión a fin de conseguir el apoyo para el agro morelense.