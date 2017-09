Estamos ante un desastre en Morelos: SNTE

Raúl Morales (@Raulmorvez)

La secretaria General de la Sección 19 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), Gabriela Bañón Estrada, confirmó que de las tres mil 292 escuelas que existen en Morelos de nivel básico, existe un daño en 450 planteles educativos.

En rueda de prensa en donde dio a conocer las acciones que realiza el sindicato a su cargo y la ayuda que se otorga a los maestros afectados detalló que a la fecha existe un daño en 450 planteles, hasta el momento, “porque no se ha terminado el censo de los planteles educativos”.

Dijo que la efectuación se da de manera generalizada, sin embargo en las escuelas que actualmente están siendo ocupadas como albergues o en las que existe pérdida total se considera el usar aulas móviles o sedes alternas, “donde se den las facilidades a los niños y maestros para dar clases, (…) estamos ante un desastre en Morelos y es algo que no se tenía planeado, debemos de ir hacia adelante”.

Consideró que de ser necesario, los maestros daremos clases debajo de un arbolito o un techo, “porque en el estado de Morelos los niños no se quedarán sin clases, los maestros estamos de pie y tenemos el compromiso de sacar adelante a los niños”.

De igual forma adelantó que en las escuelas que se requieran llevaran apoyos psicológicos, cine, trabajo de cultura y arte, “creíamos que en Morelos no habría desastres porque no tenemos mares o el sub suelo no es tan blando, pero nadie está exento de ello, por eso debemos reforzar los trabajos de prevención en las escuelas”.