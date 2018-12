Esperan tortilleros elevar hasta 20 pesos el kilo, en enero

Redacción Perfil (@LaRevistaPerfil)

El representante de la Masa y la Tortilla en Morelos, Antonio Vázquez Quezada confirmó que podría ser el mes de enero cuando se incremente el kilo del precio de la tortilla hasta en 20 pesos, ante elevados costos de insumos.

En entrevista, el integrante de la iniciativa privada en la entidad, manifestó que, al subir constantemente los combustibles, como la gasolina y el gas, que representan un gasto del 20 por ciento en gastos de producción de la tortilla, “ya en dos estados el precio ya se subió como en Campeche y Baja California, en Morelos estamos viendo la posibilidad de subir el precio”.

Vázquez Quezada, puntualizó que, al estar en tiempos de cosecha del maíz, “vemos que el precio de la tonelada no va a bajar, y esperamos nivelar los costos y subir el precio del producto”.

A pesar de que la Procuraduría Federal del Consumidor ha asegurado que el incremento no estaría justificado, el empresario tortillero señaló que el incremento de precios en gas, maíz, gasolina y demás insumos van al alza, “el precio tope está en 18 pesos, el costo podría ser de 20 pesos”.

Destacó que desde hace tres años no se incrementa el precio del kilo de tortilla en Morelos, de ahí la necesidad de elevar los precios, “aunque no queremos afectar para nada el bolsillo de las personas, pero no nos queda otra más que movernos de precio, para poder sobrevivir”.