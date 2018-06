En demanda de recursos, se instala la UNTA en Sagarpa

Redacción Perfil (@LaRevistaPerfil)

Integrantes de la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas (UNTA) tomaron la delegación de la Sagarpa en Morelos para exigir que se liberen los 40 millones de pesos para beneficiar a 800 familia de al menos ocho municipios de Morelos.

Omar Zambrano Hernández, vocero de dicha agrupación lamentó el doble discurso de la dependencia federal al no entregar los recursos destinados a proyectos para el campo en la entidad, “es una burla al darnos solo el avión, al no proporcionar ninguna solución, pareciera que no hay interlocuión de la delegación Morelos”.

Una vez que instalaron sus lonas y casa de campaña, e impedir el acceso a los usuarios de la delegación, el líder del campo en Morelos dijo que los recursos están etiquetados desde abril, “estamos a junio y no vemos para cuando, por eso decidimos instalarnos de una vez por todas en plantón permanente en tanto no haya el recurso liberado”.

Zambrano Hernández, lamentó que el recurso que se tenía disponible para los programas para el campo, “ya está dejando de existir, es decir, se lo están terminando de gastar en las cuestiones electorales, y esa es nuestra preocupación, que, con esos recursos, traten de revivir a un partido moribundo que es el PRI, utilizando el dinero para el campesino”.

Los municipios en donde se verán beneficiadas las 800 familias con los distintos ocho programas son para Tlaquiltenango, Tlanepantla, Yecapixtla, Yautepec, Cuautla, Axochiapan, Temixco, Mazatepec y Puente de Ixtla.