Doble discurso del Ejecutivo con Antorcha

Acusan simulación en la entrega de fertilizante

RAÚL MORALES (@Raulmorvez)

Integrantes de Antorcha Campesina del municipio de Cuautla se apersonaron en las instalaciones de la Secretaria de Desarrollo Agropecuario (Sedagro) en demanda de la entrega de fertilizante, sin embargo se les argumentó que la documentación está incompleta, por lo que lamentaron la simulación del Ejecutivo en atender las necesidades de los campesinos.

Con dos camiones y una camioneta, los cerca de 200 integrantes de la agrupación realizaron una protesta pacífica afuera de la dependencia que encabeza Roberto Ruiz Silva, toda vez que les argumentaron que la negativa del apoyo fue debido a que no se cumplió con los requisitos necesarios.

Los antorchistas inconformes encabezados por Genaro Serna manifestaron su rechazo a lo dicho por las autoridades en el sentido de que la documentación no está en regla: “Escudando su falta de compromiso hacia la gente, no estamos de acuerdo con eso y seguiremos con nuestra lucha hasta que las autoridades cumplan, porque son necesidades y no caprichos”.

Manifestaron que estarán en revisión con los líderes de las agrupación que encabeza en Morelos Soledad Solis Córdova sobre la lucha a emprender para que se cumpla con lo que prometió el gobierno con los antorchistas.