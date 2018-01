Detienen a Vera Jiménez

Itzel Martínez Beltrán (@ItzelMatz)

Una vez que un juez liberó a la Fiscalía Anticorrupción (FA) la orden de aprensión solicitada en contra al ex rector de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), Jesús Alejandro Vera Jiménez, fue detenido la tarde del martes en un restaurante al norte de la ciudad.

Según lo dicho por los ex colaboradores, al restaurante Iruña, lugar en donde Vera Jiménez atendía a un grupo de catedráticos de la UAEM, llegó un comando encabezados por Juan Salazar Núñez para dar cumplimiento de una orden de aprehensión.

“Señor por favor y acompáñenos, lo vamos a poner a disposición del juez en la Fiscalía, (…) no pasa nada, doctor acompáñenos”, acto seguido jalaron su silla de la mesa, en donde se veían botellas de cerveza, a lo que el ex rector en mano de papeles les dijo, “traigo ocho amparos aquí, es un abuso y me traes con otro tema, me están tratando como el peor delincuente”, replicaba Vera a los elementos de Policía Anticorrupción, quienes a empujones lo sacaron.

Según trascendió, la orden fue liberada por el delito de abuso de confianza en agravio de trabajadores de la UAEM, por haber utilizado los recursos del sindicato con otros fines.