Condena la CDHMor masacre en Temixco

Redacción Perfil (@LaRevistaPerfil)

Tras el condenar los hechos ocurridos la madrugada de este jueves en la colonia Rubén Jaramillo, del municipio de Temixco, en donde al menos seis personas perdieron la vida en un enfrentamiento a balazos por parte de policías, el presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos Jorge Arturo Olivares Brito exigió justicia a las víctimas.

En entrevista telefónica el ombudsman estatal urgió a autoridades de encargadas de la seguridad pública, garanticen como lo exige la ley la seguridad de todos los morelenses, de esta manera, es importante aplicar castigo a los responsables y dar justicia a las víctimas. “Falta de capacitación de las autoridades, una estrategia eficaz y eficiente que garantice la seguridad de la población de Morelos”.

Asimismo, condenó el que sigan perdiendo la vida personas en hechos violentos, “lamentamos más que dentro de estas personas se hable de menores de edad y mujeres, que por su condición se encuentra en un estado de vulnerabilidad y un blanco fácil de hechos violentos”, de ahí que confirmó que se ha iniciado la queja de oficio V3/295/2017, a través de la cual buscará acercamiento con las familias de las víctimas para ofrecer el acompañamiento y la asesoría jurídica necesaria para salvaguardar sus derechos fundamentales.

Se dijo preocupado por los números alarmantes de personas privadas de la vida en hechos violentos; el Estado tiene la tarea de responder ante esta situación, la ciudadanía de exigir y la CDHMorelos de observar y garantizar la protección de sus derechos y en ese sentido no cejaremos, no daremos un paso atrás porque esa historia puede ser la tuya, la mía, la de cualquiera y eso no lo podemos permitir.

En este sentido, lanzó un enérgico llamado para que las instituciones actúen conforme a los principios que marca la ley y garantizar de esta manera la aplicación de castigos a los responsables, así como justicia para las víctimas.

No se puede mandar el mensaje institucional de que cualquiera puede delinquir y seguir impune; no queremos que en Morelos se normalice la violencia, no queremos que en Morelos se piense que podemos ser víctimas de abusos, de delitos y arbitrariedades sin recibir la protección de la ley.