Condena Blanco que políticos se lleven la lana, en lugar de ayudar

Celebra a las madres en su día, y se compromete a ayudar en sus necesidades

Redacción Perfil (@LaRevistaPerfil)

El Candidato de la coalición, Juntos Haremos Historia, Cuauhtémoc Blanco Bravo condenó el que los políticos no apoyen a las madres, con hijos con necesidades, “prefieren llevarse la lana, está bola de sinvergüenzas no apoyan porque no tienen ni corazón ni sentimientos”.

En su casa de campaña en dónde realizaron un desayuno a las madres en su día, al tomar la palabra el ex seleccionado nacional aseguró que el festejo tiene que ser siempre, no sólo este día, “todos los días nos regañan para que nos portemos bien, hagamos la tarea, estudiar y prepararnos”.

En el templete, una vez que escucho a madres de familia con alguna discapacidad o con hijos sin condiciones de valerse por sí mismos, mismas que se dijeron repletas que se no sea atendidas, “estamos cansadas de que nos prometan y no cumplan”.

Ante ello Blanco insistió, “hay mamás que también tienen hijos con discapacidad y esta bola de sinvergüenzas no los apoya, siempre que llegan al poder se olvidan de la gente más necesitada, pero ellos se llenan con muchos billetes que son de ustedes”.

Y Continuo: Se tiene la oportunidad para que se haga un cambio verdadero, “todos sufrimos la inseguridad, tenemos que dar educación y salud a los hijos, pero no debemos dejar que los políticos se roben el presupuesto y para eso la oportunidad es hoy para sacar a esa bola de rateros, mediante el voto para que haya un cambio verdadero”.

Para finalizar antes de partir a su segundo punto de gira proselitista al mercado Adolfo López Mateos de Cuernavaca, el alcalde con licencia, insistió que se están uniendo el PRI, PAN y PRD “se van a unir para tumbarme, pero no van a poder porque somos más los que queremos un cambio verdadero”.