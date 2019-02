Aventuradas las declaraciones del Fiscal en el caso de Samir: Cipriano

Redacción Perfil (@LaRevistaPerfil)

El abogado penalista Cipriano Sotelo Salgado calificó “aventuradas” las declaraciones del Fiscal general Uriel Carmona, al decir que el asesinato del líder de Temoac, Samir Flores Soberanes, tenga que ver a la delincuencia organizada y considera que, de ser así, tendrá que ser la Procuraduría General de la República (PGR) la que atraiga el caso del activista.

Una vez que el fiscal señalará ayer en rueda de prensa que el tema podría estar ligado a la delincuencia por una cartulina signada por un grupo delictivo tras el asesinato del activista de Temoac, para el maestro en derecho la declaración es aventurada a dos días de que se resuelva por consulta el tema de la termoeléctrica.

“Respeto el trabajo del Fiscal, pero yo no me aventuraría a declarar que viene como consecuencia de delincuencia organizada, la gente está muy molesta y sensible por el evento y Samir Flores era un opositor fundamental”.

Ante este escenario, el litigante y asesor del mandatario estatal Cuauhtémoc Blanco Bravo, dijo que de ser lo que dice el Fiscal, tendrá que ser la autoridad federal la que atraiga el caso del asesinato de Samir.

Por último, retomó el dicho de opositores al proyecto en el sentido de que se resuelve en Morelos para que la consulta sea a favor y la termoeléctrica en las encuestas en beneficio de la autoridad.