Asumirá Temoc la gubernatura en Plaza de Armas de Cuernavaca

Confirma que llega Juan Manuel Hernández Limonchi como alcalde suplente en Cuernavaca

Redacción Perfil (@LaRevistaPerfil)

El gobernador electo Cuauhtémoc Blanco Bravo confirmó que será a finales de este mes, cuando presente su licencia definitiva al cargo de alcalde para prepararse a la gubernatura y confirma que será Juan Manuel Hernández Limonchi quien asuma la presidencia municipal, como su suplente y adelanta que tomará protesta como gobernador en Plaza de Armas.

En entrevista al término de la sesión de Cabildo, insistió que dará a conocer los nombres de las personas que lo acompañarán en su gabinete a finales de este mes, “algunos de ellos estuvieron conmigo en el ayuntamiento en las buenas y en las malas”, sin embargo, dijo que no deberán de fallarle a la ciudadanía, “el que haga una, se tendrá que ir y exhibirlo”.

El ex seleccionado nacional, mencionó que al menos habrá gente que lo ha acompañado en el municipio, “gente de toda mi confianza, que no me ha fallado en la administración y algunos seis o siete estarán de secretarios en el gobierno del estado”.

Blanco Bravo, manifestó que no da a conocer, por ahora los nombres de su gabinete, “porque no le quiero dar ninguna oportunidad a los adversarios políticos de las críticas, pero ya me puse un traje de buzo para que se me resbale todo”.

Además, se le cuestionó sobre el nombre de Pablo Ojeda, como secretario de gobierno y dijo, “que hablen son golpeteos de la gente que ya está afuera, yo confió en la gente que va a entrar, estoy escogiendo a las mejores personas para hacer un buen gobierno y no traicionar a la gente, como lo han hecho”.

Admitió que como todo ser humano, se va a equivocar, aprendes de los errores, “nadie es perfecto, pero vamos a trabajar en todo el estado, tenemos mucho por hacer sin poner pretextos”.

Para finalizar, negó que vaya a llegar gente recomendada de Andrés Manuel López Obrador a su gabinete, y se le cuestionó sobre si las diferencias con la Presidenta Nacional de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Yeidckol Polevnsky, tuvo problemas, respondió, “yo con el presidente electo no tengo problemas, la señora se subió a un ring que no debía, no sé si la mandó Graco o esta involucrada o Rabin este involucrado con Graco, pero existe un Dios allá arriba, no me voy a enganchar con la señora ni seguir el juego”.