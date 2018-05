Asume Antonio Lugo la dirigencia del PRI, al quitar a Alberto Martínez

Redacción Perfil (@LaRevistaPerfil)

Tras el escándalo del accidente vial del hoy ex dirigente estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alberto Martínez González en estado de ebriedad, Enrique Martiní, Subsecretario de Operación Política del Comité Ejecutivo Nacional tomó protesta a Antonio Lugo Morales como delegado especial con funciones de presidente del partido en Morelos de manera temporal.

En rueda de prensa, el candidato a la gubernatura, Jorge Meade Ocaranza, criticó la actitud de Martínez González, la cual fue grabada y difundida a través de redes sociales, tras su accidente vial en la avenida Río Mayo y su actitud agresiva en contra de los policías de Morelos, “esa conducta no me representa en los años de trabajo al servicio de Morelos, (…) por todo lo anterior he solicitado a Alberto Martínez su separación del cargo, además de pedir a la dirigencia del Comité Nacional del partido que este hecho sea tratado con el mayor rigor en apego a nuestros estatutos”.

De ahí a que el Subsecretario de Operación Política del Comité Ejecutivo Nacional del tricolor dijo que por instrucciones del dirigente nacional René Juárez Cisneros para tomar el cargo a Antonio Lugo Morales, como delegado especial con funciones de presidente.

Una vez que tomó protesta, el hoy dirigente estatal del PRI enfatizó que su trabajo será reorientar las decisiones políticas del partido en la entidad.

“Lo que vamos a hacer del partido a partir de este momento es reorientar el tema político, logrando en todo momento la cohesión, la unidad, pero sobre todo mandar una señal a la sociedad y a la militancia que el priismo de Morelos, el priismo nacional, está muy claro que la exigencia ciudadana hoy reclama más que nunca probidad, congruencia, ética y una alta responsabilidad en las encomiendas que se nos atribuyen”, finalizó con ello el evento.

Es de mencionarse que poco antes de las 19:00 horas del martes el presidente estatal del PRI impactó su vehículo contra la malla perimetral de una agencia de autos de lujo en la Avenida Río Mayo de Cuernavaca.

En las imágenes grabadas por testigos de los hechos se puede ver al priista discutir, ofender, amenazar y retar a golpes a guardias de seguridad privada de la agencia de autos que le dieron alcance pues intentó darse a la fuga.