Apenas un 30 % en reconstrucción de escuelas: SNTE

A pesar de que no hay escuelas, los maestros no han dejado de cumplir sus funciones

Redacción Perfil (@LaRevistaPerfil)

A más de ocho meses del sismo del 19 de septiembre, la líder de la Sección 19 de la Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), Gabriela Bañón Estrada, lamentó que, en la reconstrucción de las escuelas, lleve un avance del 30 por ciento.

En entrevista, la líder sindical dijo que en la mayoría de los planteles por no decir todos, se tienen lonas o buscando otros espacios “para dar un servicio más o menos decente” al alumnado, de ahí que exigió el que se termine la reconstrucción de las aulas.

“Hay molestia de los padres de familia y de los propios maestros, que a estas alturas no se tenga la capacidad de reconstruir las escuelas. (…) solo el 30 por ciento de las escuelas se han reconstruido y ya casi termina el ciclo, ojalá que antes de que termine este gobierno cumpla lo que prometió, que era el 100 por ciento de la reconstrucción”.

Con ello, no descartó que se dé inicio al próximo ciclo escolar, sin que haya muchas escuelas pendientes en reconstruir, “la inversión que se decía que se iba hacer, nos informan que será la mitad del recurso que se había presupuestado”.

Asimismo, y a pesar de los días que no se dieron clases en las aulas por el tema del sismo, afirmó que el ciclo escolar terminará de manera normal, “como está establecido, existe un compromiso de los maestros hacia la sociedad de que así se hará, (…) a pesar de que no hay escuelas, los maestros no han dejado de cumplir sus función y responsabilidad”.