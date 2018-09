A Yeidckol le calentaron la cabeza, dice Sanz

Le recomienda, que cuente hasta diez y ver el panorama claro antes de hablar

Redacción Perfil (@LaRevistaPerfil)

El coordinador de enlace de transición del equipo de Cuauhtémoc Blanco Bravo, José Manuel Sanz Rivera consideró que a la Presidenta Nacional de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Yeidckol Polevnsky, “le calentaron la cabeza, asumió una posición de enojo”, le recomienda, que cuente hasta diez y ver el panorama claro antes de hablar.

En una charla con representante de los medios de comunicación a su llegada a la residencia oficial del Ejecutivo Estatal, en donde se realizan las mesas de entrega-recepción, el hombre de confianza del gobernador electo, dijo que, si la presidenta de Morena desea un diálogo democrático, la puerta está abierta y se dará, “porque la agresividad no se estila en estas situaciones”, esto al aclarar que se han quedado esperándola.

Sin embargo, consideró que no se puede hablar de lejos, “ella tiene que ver cuál es la situación interna de Morena en Morelos, (…) no ha pasado nada más que un diputado de ellos se pasó a las filas del Partido Encuentro Social, porque no estaba de acuerdo con su dirigencia, y hasta ahí, y pareciera que ha sido un debacle nacional y robo de parte del PES”.

Rechazó que estén las manos del Ejecutivo que esta por entrar en el Congreso del estado, “ellos son un poder, es imposible querer mandarlos, aunque demos una opinión, ellos harán lo que quieran porque son autónomos, una separación de poderes”.

Al preguntarle sobre la crisis financiera de la UAEM, recordó que se reunió con el rector, Gustavo Urquiza Beltrán en donde se presentó la situación financiera, “vamos a solicitar al gobierno federal que se ate presupuesto la universidad, por el número de alumnos”.