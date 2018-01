Se dice Vera Jiménez preso y perseguido político

Itzel Martínez

El ex rector de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) Jesús Alejandro Vera Jiménez se dijo preso y perseguido políticamente y aseguró que contenderá en el proceso electoral del 2018, “a alguien le interesa que yo no tenga posibilidad de contender en la próxima elección y creo que están procediendo de manera muy desesperada”.

En entrevista al acudir este sábado a las salas de Juicios Orales, -mientras cumple su arraigo domiciliario-, misma que no se realizó porque no se convocó a las partes el ex rector de la máxima casa de estudios, dijo que acudió, “porque decidieron que iban a retirar la denuncia y la idea era conocer en qué términos y porqué razón, pero no llegaron porque no se les convocó”.

Vera Jiménez, acompañado por sus abogados, señaló que la audiencia se realizará el próximo lunes, al igual que la movilización que sigue en pie, ahí, frente a Juicios Orales se le cuestionó el que el partido en el poder pide la salida del Fiscal Anticorrupción, Juan Salazar Núñez, a lo que respondió que “ha respondido de manera muy arbitraria en todos los casos e investigaciones que ha integrado, proceden de una auditoria que nunca concluyó y me han negado el derecho de personarme y consultar las carpetas”.

Asimismo, a cuatro días de que pisó el penal de Atlacholoaya, Vera Jiménez se dijo preso político, “soy un preso político y la verdad creo que frescamente estoy perseguido políticamente, a alguien le interesa que yo no tenga posibilidad de contender en la próxima elección y creo que están procediendo de manera muy desesperada”.

Enfatizó que es un hecho que contienda en el proceso electoral, “estoy por informar en los próximos días porqué institución política participar”.

Para finalizar Vera Jiménez consideró que el Fiscal Anticorrupción procedió de manera autónoma e independiente del Auditor Superior Vicente Loredo, por lo que adelantó que analizan con los abogados sobre cómo van a proceder legalmente.